Plug Power (WKN: A1JA81) baut in Nordamerika ein Wasserstoff-Versorgungsnetzwerk auf und hat international schon viele Kooperationen geschlossen. 1. Plug Power eröffnet Wasserstoff-Fabrik Das Unternehmen investiert zudem in den Ausbau seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Elektrolyseur-Produktion. In New York hat es nun eine entsprechende Fabrik eröffnet mit einer Jahreskapazität von bis zu 600.000 Brennstoffzellen und 500 Megawatt an Elektrolyseuren. Mit der Produktionsskalierung sinken die ...

