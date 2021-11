Vancouver, BC - (- 15. November 2021) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim Goldprojekt Douay("Douay") in Quebec, Kanada, nach einer kurzen Unterbrechung zur Vorbereitung der Herbst- und Winterarbeiten wieder aufgenommen wurden. Douay wird von einem 50/50-Jointventure (das "JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten.

Die Bohrungen im Herbst 2021 sind bei Douay im Gange; das erste Bohrgerät ist bereits vor Ort. Ein zweites Bohrgerät wird voraussichtlich Anfang Dezember eintreffen, um ein geplantes Phase-I-Bohrprogramm auf dem zu 100 % von dem Unternehmen kontrollierten Grundstück Eagle Mine ("Eagle") zu beginnen (siehe News vom 7. Oktober 2021). Die Bohrungen werden mit zwei Geräten bis zum ersten Quartal 2022 fortgesetzt, um zusätzliche Ziele im Rahmen der geplanten Winterbohrkampagne 2022 des Joint Ventures zu erproben.

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte: "Wir freuen uns unglaublich darauf, die Bohrer bei Douay wieder in Gang zu setzen und wir freuen uns auch darauf, in wenigen Wochen hochrangige Ziele bei Eagle zu testen. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit unserem JV-Partner zusammen, um die Bohrziele für die Winterkampagne 2022 zu verfeinern, wobei in den nächsten sechs Monaten auf unserem 400 qkm großen Grundstückspaket bis zu 20.000 Meter Bohrungen geplant sind. Basierend auf den Explorationserfolgen des JV in der letzten Saison erwarten wir überzeugende Bohrergebnisse, die das Mineralienpotenzial des Unternehmens in mehreren Lagerstätten erweitern. "

Ziele der Douay-Bohrung

Die ersten Herbstbohrungen bei Douay (siehe Abbildung 1 für die Standorte der Bohrlöcher) werden sich auf die Zonen Nika und 531 konzentrieren, um die außergewöhnlichen Ergebnisse der ersten Bohrkampagne des Joint Ventures im Winter 2021 weiterzuverfolgen, einschließlich 1,6 g/t Gold ("Au") auf 132,5 Metern ("m") in gemischtem Intrusiv- und Basaltgestein bzw. 8,8 g/t Au auf 28,5 m in Basaltgestein (siehe Nachrichten vom 26. Mai 2021 und 9. September 2021). Diese beiden Abschnitte, die mehr als 4 km voneinander entfernt sind, gehören hinsichtlich der Goldanreicherung (Gehalt x Mächtigkeit) zu den fünf besten, die jemals auf dem Grundstück gebohrt wurden.

Die Bohrungen im Herbst 2021 werden auch mehrere Bohrlöcher umfassen, die sich etwa 600m östlich der konzeptionellen Grubengrenzen der Zone Central befinden, wie sie in der Mineralressourcenschätzung von RPA 2019 definiert wurden, sowie weitere 700 m Streichlänge in östlicher Richtung, die noch nicht erprobt wurden. Die Zone Central befindet sich an der nördlichen Flanke der Mineralressource Douay entlang einer größeren Struktur oder Scherzone (Casa Berardi North), wo frühere Bohrungen sowohl in östlicher als auch in westlicher Richtung zahlreiche Goldabschnitte mit mehreren Gramm in Sedimentgestein ergaben, die nur in begrenztem Umfang weiterverfolgt wurden. Die östliche Erweiterung der Zone Central wurde bereits im Jahr 2017 bebohrt, wobei Abschnitte mit 4,5 g/t Au auf 9 m und 4,7 g/t Au auf 4,5 m gemeldet wurden (siehe News vom 17. Juli 2017).

Abbildung 1: Bohrplätze im Herbst 2021. Es sind sechs Bohrungen geplant, um diese zu erproben: 1) die nur spärlich bebohrte Lücke zwischen den Zonen Nika und Porphyry; 2) die östliche Kontinuität der Goldmineralisierung in der Zone Central; und 3) die Kontinuität des besten bisher gebohrten Abschnitts in der Zone 531 nach oben und unten.

Die für Herbst 2021 geplanten Bohrungen sollen die Kontinuität des Streichs einiger der besseren Abschnitte der jüngsten Bohrprogramme testen und die Konzeptgruben von RPA 2019 erweitern. Die Folgebohrungen in der Zone Nika werden sich auf die südöstliche Kontinuität des längsten kontinuierlichen Abschnitts der Goldmineralisierung konzentrieren, der bisher auf dem Grundstück gefunden wurde. Die Bohrungen in der Zone Central werden die Kontinuität der Goldmineralisierung von 600 bis 1300 m östlich des aktuellen Grubenkonzepts von RPA 2019 erproben. Die geplanten Bohrungen in der Zone 531 zielen auf die strukturelle Kontrolle der hochgradigen Goldmineralisierung in DO-21-310 ab, dem bisher besten Abschnitt in dieser Zone.

Weitere Einzelheiten zum Phase-I-Bohrprogramm bei Eagle und zur geplanten Winterkampagne 2022 des Joint Ventures werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration von Maple Gold, geprüft und erstellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den Explorationsinformationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die Goldprojekte Douay und Joutel in Quebecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügen über ein ca. 400 km langes, 2äußerst aussichtsreiches Gebiet, einschließlich einer etablierten Goldressource bei Douay (RPA 2019), die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel. Das Unternehmen besitzt außerdem eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % des Grundstücks Eagle Mine.

Das Grundstückspaket in Distriktgröße beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichenlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden, wodurch das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen ist. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Herr Joness Lang

Exekutiv-Vizepräsident

Handy: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

Herr Kiran Patankar

SVP, Wachstumsstrategie

Handy: 604.935.9577

E-Mail: kpatankar@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über Explorationsarbeiten und Ergebnisse aus aktuellen und zukünftigen Arbeitsprogrammen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

