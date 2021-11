Der Lithiummarkt bleibt angespannt. GlobalData, ein führendes Daten- und Analyseunternehmen, sieht sogar die Elektroauto-Revolution in Gefahr - zumindest im Westen. "Westliche Schwächen in den Lithium-Ionen-Lieferketten werden die Einführung von Elektrofahrzeugen verlangsamen und Chinas Dominanz auf dem Markt für Elektrofahrzeuge demonstrieren", heißt es in einem Bericht von GlobalData.Der Bericht besagt, dass die Produktion von Elektroautos bis 2026 auf 12,76 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ansteigen ...

