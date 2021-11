Carnival kommt in kleinen Schritten voran. So sticht der weltweit größte Anbieter von Kreuzfahrten nun auch ab Tampa wieder in See, genauer gesagt seit vergangenem Samstag. Damit kehrt das US-Unternehmen nach langer Zeit in den Hafen des Küstenorts in Florida zurück. Die Carnival-Aktie kann davon profitieren.Carnival ist erst die dritte Kreuzfahrtgesellschaft (nach Royal Caribbean und Celebrity), die den Betrieb ab Tampa wieder aufnimmt. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hatte vor 20 Monaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...