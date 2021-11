Es bleibt dabei: va-Q-tec hat auch im dritten Quartal 2021 die positive Geschäftsentwicklung der Vorquartale fortgeführt. Neben dem TempChain-Geschäft entwickelte sich die Nachfrage in den anderen Anwendungsbereichen weiter recht ordentlich. DER AKTIONÄR hält an seiner positiven Einschätzung fest. Auch die Analysten heben weiter den Daumen.Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 73,4 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...