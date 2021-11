DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Vorschusslorbeeren für Biden-Xi-Gipfel

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street gehen Anleger positiv gestimmt in den Montag. Laut Händlern ruhen Hoffnungen auf dem virtuellen Gipfeltreffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden am späten Montagabend. Nach der Vereinbarung auf dem Klimagipfel in Glasgow zur Zusammenarbeit beim Klimaschutz der beiden Staaten setzten Anleger auf eine weitere Annäherung im angespannten Verhältnis, heißt es. Das betrifft insbesondere Handelsfragen. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 36.219 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen ebenfalls jeweis 0,3 Prozent.

Gerade vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation wird die Frage, wer künftig die US-Notenbank führen wird, immer bedeutsamer. Laut einem Bericht scheint Biden nur noch zwischen Amtsinhaber Jerome Powell oder der als geldpolitischen Taube geltenden Fed-Gouverneurin Lael Brainard zu schwanken. Deren Chancen waren zuletzt gestiegen, was an der Börse gern zur Kenntnis genommen wird.

Insgesamt sprechen Händler von einer Erleichterung über die unerwartet positiv verlaufende Berichtsperiode der Unternehmen, die für eine freundliche Grundstimmung an der Wall Street sorge. "Anleger waren ziemlich besorgt über die Ergebnisse des dritten Quartals, aber wir haben diese sehr gut überstanden", sagt Investmentstratege Edward Smith von Rathbone Investment Management. Für Rückenwind sorgen auch positive Konjunkturdaten: Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im November klar stärker gestiegen als erwartet.

Regeneron mit Aktienrückkauf gesucht

Boeing gewinnen 4 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer am Wochenende über neue Aufträge für seine umgebaute Frachtmaschinen berichtet hat.

Regeneron Pharmaceuticals ziehen um 1,3 Prozent an. Der Board des Unternehmens hat grünes Licht für einen bis zu 3 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf gegeben. Für die ersten neun Monate 2021 hatte das Unternehmen jüngst einen Gewinn von 5,85 Milliarden Dollar berichtet.

Die American Tower (-3%) kauft das US-Unternehmen Coresite Realty Corp (+2,5%) für 10,1 Milliarden US-Dollar. Die Fusion soll zwei Unternehmen zusammenführen, die Kommunikations- und Dateninfrastrukturen zur Verfügung stellen. American Tower ist ein Immobilieninvestmentfonds, der über ein Portfolio von Hunderttausenden von Kommunikationstürmen und anderen Standorten verfügt. Coresite verfügt über ein Portfolio von Rechenzentren.

Der aktivistische Investor Mantle Ridge hat eine größere Beteiligung an Dollar Tree aufgebaut. Er will den Discount-Einzelhändler zu Maßnahmen zur Steigerung des Kurses zwingen. Aktuell legt dieser bereits um 7,7 Prozent zu.

Der Börsenmantel (SPAC) Gores Guggenheim fusioniert mit Polestar, einem Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Titel ziehen um 15,7 Prozent an. Wework steigen nach Geschäftsausweis um 2,8 Prozent. Der Büroflächenverwalter hat den Verlust eingegrenzt. Tyson Foods steigen nach überraschend positiv ausgefallenen Viertquartalszahlen und der Verkündung eines Effizienzprogramms um 1,2 Prozent.

Ölpreise auf dem Rückzug

Der Dollarindex zeigt sich indes knapp 0,1 Prozent leichter. Nachdem am Freitag der höchste Stand seit Juli 2020 erreicht worden war, komme es zu vereinzelten Gewinnmitnahmen, heißt es. Devisen-Analysten gehen aber davon aus, dass der Greenback weiter zulegen wird. "Die überraschend starken US-Inflationsdaten der vergangenen Woche haben die Spekulationen genährt, dass die US-Notenbank schneller und aggressiver handeln muss, indem sie die Reduzierung der Anleihekäufe beschleunigt und eine Zinserhöhung anstrebt", heißt es von der ING.

Bei Gold tut sich nicht viel. Die Ölpreise geben dagegen leicht nach: Händler sprechen von wieder hochgekochten Spekulationen, US-Präsident Biden könnte Teile der strategischen Erdölreserven der USA auf den Markt werfen.

Am Rentenmarkt fallen die Notierungen etwas. Der Renditeanstieg mit den kursierenden Zinserhöhungserwartungen setzt sich damit fort, doch ausgerechnet am kurzen Ende des Marktes nicht. Denn dieser reagiert sensibler auf Zinserhöhungsspekulationen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni 2022 war zuletzt deutlich gestiegen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.218,90 +0,3% 118,59 +18,3% S&P-500 4.696,38 +0,3% 13,53 +25,0% Nasdaq-Comp. 15.914,11 +0,3% 53,15 +23,5% Nasdaq-100 16.253,63 +0,3% 53,74 +26,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,52 -0,4 0,52 39,9 5 Jahre 1,23 0,7 1,23 87,3 7 Jahre 1,47 1,5 1,46 82,6 10 Jahre 1,59 2,2 1,56 66,9 30 Jahre 1,97 4,1 1,93 32,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35 Uhr Fr., 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1441 -0,0% 1,1455 1,1449 -6,3% EUR/JPY 130,40 -0,0% 130,55 130,41 +3,4% EUR/CHF 1,0532 -0,1% 1,0536 1,0544 -2,6% EUR/GBP 0,8522 -0,1% 0,8533 0,8538 -4,6% USD/JPY 113,98 +0,0% 113,96 113,90 +10,4% GBP/USD 1,3425 +0,1% 1,3430 1,3410 -1,8% USD/CNH (Offshore) 6,3781 -0,0% 6,3777 6,3744 -1,9% Bitcoin BTC/USD 65.230,99 +1,1% 65.586,01 63.208,76 +124,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,45 80,79 -1,7% -1,34 +66,6% Brent/ICE 81,05 82,17 -1,4% -1,12 +60,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.862,18 1.864,85 -0,1% -2,67 -1,9% Silber (Spot) 25,05 25,32 -1,1% -0,27 -5,1% Platin (Spot) 1.089,67 1.089,00 +0,1% +0,67 +1,8% Kupfer-Future 4,44 4,45 -0,3% -0,01 +25,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.