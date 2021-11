Wer macht was in der Welt der Zukunft - häufig Metaverse oder Internet 3.0 genannt? Welche Unternehmen bieten innovative Technologien im Bereich Augmented und Virtual Reality? Wie können Firmen von den aktuellen Trends profitieren, welche praktischen Anwendungen gibt es, wie steht es um die Sicherheit? Diese Fragen und vieles mehr wurde diese Woche auf der AWE, der Messe für XR - (Extended Reality) erweiterte Realität - diskutiert. Zunächst ein kurzer Blick auf die Begriffe AR, VR, XR und Metaverse, bevor wir einen Blick darauf werfen, welche Firmen in diesem Segment besonders aktiv sind. Was bedeutet XR? Was ist der Unterschied zwischen AR und VR? XR (Extended Reality), zu Deutsch: erweiterte Realität, ist der Oberbegriff für Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR). Augmented Reality erlaubt den Nutzern in der realen Welt virtuelle Informationen oder Objekte zu erhalten. Vielleicht erinnern Sie sich an die Diskussion um die Datenbrille Google Glass. Sie verschwand nach viel Kritik wieder vom Markt, die Technologie aber nicht. Sie wurde weiterentwickelt. Denn AR ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...