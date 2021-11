Chur (ots) -Die Graubündner Kantonalbank (GKB) lanciert heute erstmals einen Green Bond im Umfang von 100 Mio. Franken. Der Nettoerlös des Green Bonds wird im Rahmen der Green Bond Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien und grüne Gebäude verwendet.Der festverzinsliche Green Bond der GKB über 100 Millionen Franken hat einen Coupon von 0.10 Prozent und eine feste Laufzeit von 8 Jahren. Die Liberierung der Anleihe ist für den 7. Dezember 2021 vorgesehen. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert.GKB Green Bond: Beitrag für eine nachhaltige ZukunftGreen Bonds sind eine einzigartige Möglichkeit, klimaschonende Projekte mit vergleichbaren Renditen wie bei traditionellen Anleihen zu unterstützen. Die GKB hat entsprechende Rahmenbedingungen festgelegt und einen Pool geeigneter Darlehen mit Fokus auf erneuerbare Energien sowie klimafreundliche Wohnliegenschaften in der Schweiz definiert.Bei Darlehen auf erneuerbaren Energien richtet die Bank den Fokus auf Kredite an grössere Kraftwerksgesellschaften. Finanzierungen kleinerer Anlagen mit Fokus auf Wind- und Wasserkraft, Solarenergie und Fernwärme können auch Teil des Green Bonds sein. Mit der Vergabe von Hypotheken für "grüne Gebäude" fördert die GKB die umweltverträgliche Entwicklung der Bautätigkeit.Nachhaltigkeit bei der Graubündner KantonalbankNachhaltigkeit ist ein strategisches Handlungsfeld der Graubündner Kantonalbank. Die Bank berücksichtigt bei der Kreditvergabe und Geldanlage ethische Aspekte wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Antikorruption. Im Weiteren verfolgt die GKB eine ambitionierte Strategie zur Senkung von Klimarisiken.Weiterführende Informationen unter gkb.ch/greenbond (https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/medien-investoren/investoren/greenbond)Pressekontakt:Kontakt:David Gartmanndavid.gartmann@gkb.chTelefon +41 81 256 95 13Martin Rustmartin.rust@gkb.chTelefon +41 81 256 80 96Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations, Postfach, 7001 Churmedien@gkb.ch / gkb.ch/medienOriginal-Content von: Graubündner Kantonalbank GKB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003268/100881121