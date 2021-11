Bei Volkswagen Sachsen stehen in dieser Woche die Bänder still. Wegen fehlender Halbleiter werden in Zwickau und Dresden rund 5.000 Fahrzeuge nicht gebaut - von der Marke VW, aber auch Audi und Cupra. Den einwöchigen Produktionsstopp bestätigte ein Sprecher von VW Sachsen gegenüber der "Automobilwoche". In Sachsen fallen aber nur vier Produktionstage aus, da in dem Bundesland am Mittwoch Feiertag ...

