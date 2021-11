DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erklimmt neues Hoch - RWE wird optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche nach oben gegangen. In kleinen Schritten erklomm das Börsenbarometer DAX sein Rekordhoch, doch die Luft wird auf dem erreichten Niveau deutlich dünner. Mit dem langsamen Auslaufen der Berichtssaison dürften von dieser Seite die jüngst positiven Impulse fehlen. Am Montag überraschte der Energiekonzern RWE mit dem Ausblick auf das kommende Jahr positiv, die Aktie legte um 3,4 Prozent zu. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 16.149 Punkten.

RWE will bis 2030 jährlich 5 Mrd EUR in erneuerbare Energien investieren

Der Energieversorger RWE hat sich ambitionierte mittel- und langfristige Ziele gesetzt. Bis 2030 will der DAX-Konzern 50 Milliarden Euro brutto in sein Kerngeschäft investieren. "Unsere umfangreiche strategische Neuausrichtung ist erfolgreich abgeschlossen", sagte Vorstandschef Markus Krebber. "Wir sind bestens aufgestellt, die Schlüsseldekade der Energiewende aktiv zu gestalten". Der Ausblick für das kommende Jahr wurde zudem angehoben, an der Börse kamen die Aussagen gut an.

Airbus gewannen 1,7 Prozent. "Die Luftfahrtmesse in Dubai rückt die Flugzeugbauer in den Blick", sagte ein Händler. Zum einen gebe es erste Bestellungen, so hat Indigo Partners 255 A321 bestellt. "Zum anderen klingen die Aussagen zu einem Bedarf von 39.000 neuen Flugzeugen in den kommenden Jahren positiv", sagt er.

Die Drittquartalszahlen von Talanx (-0,7%) fielen einem Marktteilnehmer zufolge durchwachsen aus. Die insgesamt besser als erwartet ausgefallenen Zahlen wurden getrübt durch eine hohe Schaden-Kosten-Quote. SAF-Holland stiegen um 6,4 Prozent. Umsatz und bereinigtes EBIT lägen im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, hieß es im Handel. Zwar sei der operative Cashflow zurückgegangen, dies werde sich aber im Schlussquartal deutlich verbessern. Den Ausblick habe das Unternehmen bekräftigt.

Secunet Securities knickten dagegen um 18,6 Prozent ein. Die im SDAX notierte IT-Gesellschaft veröffentlichte eine Prognose für 2022, die sowohl bei Umsatz als auch EBIT unterhalb der Erwartung für 2021 lag. "Als Wachstumstitel ist Secunet hoch bewertet, und da drücken enttäuschende Ausblicke den Kurs schon besonders stark", so ein Marktteilnehmer. Das Kapitel Wirecard ist derweil an der Frankfurter Börse beendet. Die Titel des insolventen Skandalunternehmens wurden am Montag letztmalig in Frankfurt gehandelt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.148,64 +0,3% +17,71% DAX-Future 16.111,00 +0,1% +18,17% XDAX 16.117,60 +0,2% +17,91% MDAX 36.111,30 +0,7% +17,26% TecDAX 3.894,96 -0,1% +21,23% SDAX 17.305,02 +0,3% +17,20% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,51% -49 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 14 0 2.794,9 53,3 60,3 MDAX 29 21 0 594,3 37,2 44,9 TecDAX 12 18 0 702,8 24,2 37,6 SDAX 38 30 2 253,1 12,7 13,5 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 11:55 ET (16:55 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.