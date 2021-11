DJ EANS-Stimmrechte: FACC AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Vienna, 11.11.2021 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: FACC AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: Amundi S.A. Sitz: Paris Staat: France 4. Namen der Aktionäre: Amundi Asset Management S.A.S.; Amundi Austria GmbH; Amundi Deutschland GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 11.11.2021 ______________________________________________________________________________ |6. Gesamtposition |Prozentanteile der | | | |der meldepflichtigen|Stimmrechte, die die | |Gesamtzahl der | |Person |Finanz-/sonstigen |Summe von 7.A + 7.B|Stimmrechte des| |Prozentanteile der |Instrumente |in % |Emittenten | |Stimmrechte, die zu |repräsentieren (7.B.1| | | |Aktien_gehören_(7.A)|+_7.B.2)_____________|___________________|_______________| _____________________________________________________________________ ||____________________________________________|_______|_______________| |Situation am |3,98 % |0,00 %|3,98 %|45 790 000| |Tag_der_Schwellenberührung|_________________|______|______|__________| |Situation in der vorherigen Meldung (sofern|4,15 % |4,15 % | |anwendbar)_________________________________|________|________________| 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: _________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören____________________________________| |ISIN der Aktien |Anzahl der |Prozentanteil der Stimmrechte | |_____________________|Stimmrechte____|___________________________________| |Direkt (§ 130 BörseG|Indirekt (§ 133|Direkt (§ 130 BörseG|Indirekt (§ 133| |2018)_______________|BörseG_2018)___|2018)_______________|BörseG_2018)___| |AT00000FACC2_________|1_823_119______|3,98_%_____________________________| |Subsumme_A___________|1_823_119______|3,98_%_____________________________| _________________________________________________________________________ |B1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG | |2018_____________________________________________________________________| | | | |Anzahl der | | |Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist|Stimmrechte die|Prozentanteil der| |Instruments| | |erworben werden|Stimmrechte | |___________|____________|______________|können_________|_________________| |Subsumme_B.1____________________________________________|________________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| |Art des | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil | |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|der Stimmrechte| |___________|____________|______________|Settlement|___________|_______________| |Subsumme_B.2__________________________________________________________________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. _________________________________________________________________________ |Volle Kette der | | | | | | |kontrollierten | | | | | | |Unternehmen, | | | | | | |über die die | | | | | | |Stimmrechte und/| | | |Direkt | | |oder Finanz-/ | | |Direkt |gehaltene | | |sonstigen | |Direkt |gehaltene |Finanz-/ |Total von | |Instrumente |Name|kontrolliert|Stimmrechte in|sonstige |beiden (%)| |gehalten werden,| |durch Ziffer|Aktien (%) |Instrumente | | |beginnend mit | | | |(%) | | |der obersten | | | | | | |kontrollierenden| | | | | | |natürlichen oder| | | | | | |juristischen | | | | | | |Person:_Ziffer__|____|____________|______________|____________|__________| |1_Amundi_S.A______________________|._____________________________________| |2|Amundi Asset |1 |2,86 % |2,86 % | |_|Management_S.A.S.___|____________|___________________________|_________| |3|Amundi_Austria_GmbH_|2___________|0,93_%_____________________|0,93_%___| |4|Amundi Deutschland |2 |0,19 % |0,19 % | |_|GmbH________________|____________|___________________________|_________| 9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtDatum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:Ad 8.) An organization chart of Amundi Group is available on request as it cannot be attached to this notification. Vienna am 11.11.2021 Rückfragehinweis: Florian Heindl, CFA Vice President Group Treasury / Investor Relations / Enterprise Risk Management E-Mail f.heindl@facc.com Mobile +43/59/616-71232 Phone +43/59/616-1232 -- FACC AG Fischerstraße 9 A-4910 Ried/Innkreis -- Web www.facc.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

