MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Lanxess von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe womöglich noch ein veraltetes Bild vom Chemiekonzern und der andauernde Umbau erschwere es Anlegern, den Wert der Firma zu verstehen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich im kommenden Jahr jedoch ändern. Noch versteckte Werte sieht der Experte etwa im Gemeinschaftsunternehmen mit Standard Lithium und in der Handelsplattform Chemondis./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 17:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

LANXESS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de