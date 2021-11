Alle Anteilseigner von Boeing dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 232,86 USD. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 226,99 USD. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen

