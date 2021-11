Für BioNTech scheinen sich wieder enorme Chancen abzuzeichnen. Bisher konnten die Mainzer im laufenden Jahr bereits mehr als beeindruckende Umsätze und Gewinne vorweisen und mit der zunehmenden Bedeutung von Drittimpfungen dürfte das noch eine Weile so weitergehen. Dennoch verhalten die Aktionäre sich weiterhin eher zurückhaltend.Von Auftrieb konnte bei BioNTech (US09075V1026) zuletzt kaum eine Rede sein. Auch wenn es hier und da in der letzten Woche grüne Vorzeichen zu sehen gab, so kündigte sich nicht im Ansatz eine neue Rallye oder gar eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...