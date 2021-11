US-Staatsanleihen haben am Montag anfängliche Kursgewinne eingebüßt und sind ins Minus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 130,27 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere zog an und betrug 1,63 Prozent.Neue Konjunkturdaten fielen robust aus und heizten im Handelsverlauf Spekulationen an, wonach die US-Notenbank früher als ...

