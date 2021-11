Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Am 15. November 2021 ging Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. (Vazyme) am STAR MARKET der Shanghai Stock Exchange unter dem Aktiencode 688105 an die Börse.Vazyme wurde 2012 in Nanjing gegründet und entwickelt Technologien und Produkte im Zusammenhang mit funktionellen Proteinen, darunter Enzyme, Antigene und Antikörper, sowie organische Polymermaterialien. Auf der Grundlage seiner eigenen kritischen generischen Technologieplattform ist das Unternehmen sukzessive in Geschäftsbereiche wie biologische Forschung, In-vitro-Diagnose und Biomedizin vorgedrungen. Vazyme ist eines der wenigen innovativen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen in China, das über unabhängige und kontrollierbare Kapazitäten für die vorgelagerte Technologieentwicklung und die Endproduktherstellung verfügt. Das Unternehmen verfügt über mehr als 200 Arten von gentechnischen Rekombinasen und 1.000 Arten von Hochleistungsantigenen und monoklonalen Antikörpern. Darüber hinaus verfügt Vazyme über mehr als 500 Endprodukte, die unter anderem in der wissenschaftlichen Forschung, der Hochdurchsatz-Sequenzierung, der In-vitro-Diagnose, der Arzneimittel- und Impfstoffentwicklung sowie der Tierquarantäne breite Anwendung finden.Mit seiner langjährigen Erfahrung im Segment der molekularbiologischen Reagenzien verfügt Vazyme über starke F&E- und Produkt-Iterationsfähigkeiten, ein ausgereiftes technisches System und ein gut etabliertes Vertriebsnetz. Mit Blick auf die Zukunft plant das börsennotierte Unternehmen, seinen Fahrplan für eine erweiterte Präsenz auf den globalen Märkten zu beschleunigen, in der Erwartung, zur weiteren Entwicklung des weltweiten Biotechnologiesektors beizutragen.Bei der Zeremonie zur Feier des erfolgreichen Börsengangs des Unternehmens an der Shanghaier Börse sagte der Vorsitzende und Gründer von Vazyme, Cao Lin: "Der heutige Börsengang ist für Vazyme von großer Bedeutung. Wir haben fast 10 Jahre lang an der Erlangung dieses Eintrags gearbeitet, in dieser Zeit haben wir alle Anstrengungen unternommen und alle möglichen Schwierigkeiten erlebt. Vazyme wird alle Anforderungen und Regeln für börsennotierte Unternehmen strikt einhalten, unser Management ständig verbessern, regelmäßig mit den Investoren kommunizieren und die Transparenz unseres Unternehmens aufrechterhalten, als Teil unserer Mission, der Gesellschaft und den Aktionären durch nachhaltiges Wachstum und bessere Leistung etwas zurückzugeben."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1688018/image.jpgPressekontakt:Weiruhongweiru@vazyme.comOriginal-Content von: Vazyme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156533/5073844