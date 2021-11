Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Auf der von CCID Consulting veranstalteten Jahreskonferenz für den Informationstechnologie (IT)-Markt 2021 wurde das FusionDC-Rechenzentrum von China Mobile (Shaanxi), das mit der vorgefertigten modularen Rechenzentrumslösung der nächsten Generation von Huawei gebaut wurde, als "Outstanding Enterprise Case for Digital Transformation 2020-2021" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde in die von CCID Consulting veröffentlichte Liste der Informationstechnologie der nächsten Generation für 2020-2021 aufgenommen und war eine von vier, die Huawei für seine Produkte, Lösungen und Implementierungen für Rechenzentren erhielt, da das Unternehmen Vorteile bei der technischen Architektur und den Geschäftsmodellen hat.Als intelligente Grundlage für die digitale Transformation fördert das neue China Mobile (Shaanxi) FusionDC Data Center die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in der Provinz Shaanxi und der gesamten nordwestchinesischen Region und unterstützt damit weitere Fortschritte in Wissenschaft und Technologie sowie die Entwicklung von Wirtschaft und Kultur.Die nächste Generation der vorgefertigten, modularen Rechenzentrumslösung von Huawei integriert eine ganze Reihe innovativer Technologien, darunter den umfassenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), ein vorgefertigtes, modulares Design und ein vollständig digitales Lebenszyklusmanagement. Alle wichtigen Subsysteme, von IT- und Stromversorgungsmodulen bis hin zu Temperatursteuerungs- und intelligenten Managementplattformen, werden im Werk vorintegriert und getestet, um eine vollständige Konvergenz zu erreichen. Diese Art der Konstruktion verkürzt die Bauzeit erheblich und reduziert den gesamten Prozess vom Startschuss bis zur Übergabe auf nur sechs Monate. Dank des einzigartigen Ansatzes von Huawei für den Bau von Rechenzentren, der Intelligenz und Vorfertigung kombiniert - oft auch als intelligent + vorgefertigt bezeichnet - ist das FusionDC-Rechenzentrum von China Mobile (Shaanxi) nicht nur intelligent, sondern auch umweltfreundlich: Der Stromverbrauch wurde auf ein Minimum reduziert und die Stromverbrauchseffizienz (PUE) um 8 % verbessert. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen - 57,6 Millionen kWh Strom - über den gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums und reduziert die Kohlenstoffemissionen um 27.000 Tonnen, was der Pflanzung von 37.000 Bäumen entspricht.Darüber hinaus maximiert eine indirekte Verdunstungskühlungslösung die Nutzung natürlicher, freier Kühlquellen und senkt den jährlichen PUE-Wert auf unter 1,25, was im Vergleich zu einer herkömmlichen Kaltwasserlösung Energie spart. An anderer Stelle verbessert eine integrierte Stromversorgungsmodul-Lösung die Effizienz der Stromversorgung und -verteilung um mehr als 3 %, wodurch die Kosten gesenkt, die Effizienz verbessert und die Prozesse optimiert werden.Das China Mobile (Shaanxi) FusionDC Data Center integriert außerdem mehrere KI-Funktionen, darunter die vorausschauende Wartung, die Optimierung der Energieeffizienz in Echtzeit sowie die Verbesserung der Effizienz von Betrieb und Wartung (O&M) und der Ressourcennutzung.Gemeinsam mit Partnern engagiert sich Huawei für die Entwicklung und den Bau von Rechenzentren, die einfach, umweltfreundlich, intelligent und zuverlässig sind.Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Infrastruktur und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen mehr als 197.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu versorgen.Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jeder Organisation die digitale Welt näher zu bringen - für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt. Zu diesem Zweck werden wir die allgegenwärtige Konnektivität vorantreiben und den gleichberechtigten Zugang zu Netzwerken fördern; Cloud und künstliche Intelligenz in alle Teile der Erde bringen, um überlegene Rechenleistung dort bereitzustellen, wo man sie braucht, wann man sie braucht; digitale Plattformen aufbauen, um allen Branchen und Organisationen zu helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; die Benutzererfahrung mit KI neu definieren, um sie für Menschen in allen Aspekten ihres Lebens personalisierter zu gestalten, egal ob sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind. Für weitere Informationen besuchen Sie Huawei online auf www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/HuaweiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1688132/image_1.jpgPressekontakt:Connie Wangwangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5073857