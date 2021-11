San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Effiziente Large-Scale-Cluster aus einem Portfolio von über 30 GPU-Systemen und flüssigkeitsgekühlten Standardlösungen, die CPUs mit bis zu 350 Watt und GPUs mit 500 Watt unterstützenSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von High-Performance-Computing-, Speicher-, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie, erweitert seine HPC-Marktreichweite für eine Vielzahl von Branchen durch Innovationen auf System- und Clusterebene. Mit seinen IT-Gesamtlösungen kann Supermicro nicht nur wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, sondern auch Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen wie der Fertigung, den Biowissenschaften und der Energieforschung im Zuge der Konvergenz von HPC und KI komplette Lösungen auf Rack-Ebene schneller und zu geringeren Kosten liefern.Mit dem neuen Universal GPU Server können Kunden die besten CPUs, GPUs und Switch-Konfigurationen für ihre Anwendungen und Arbeitslasten wählen, einschließlich Dual-Prozessor-Konfigurationen mit dem Intel Xeon Scalable-Prozessor der dritten Generation oder dem AMD EPYC-Prozessor der dritten Generation. Das Universal GPU-System ermöglicht es Systemadministratoren, HPC/AI-Systeme in ihren Clustern für die gewünschten Workloads auf einer einzigen Plattform zu standardisieren, die sowohl vielseitig als auch flexibel ist. Dieses einzigartige System wurde für verschiedene GPUs optimiert, darunter die neu angekündigten Beschleuniger der AMD InstinctTM MI200 Serie und NVIDIA A100 GPUs. Supermicro-Systeme, wie die SuperBlade®- und BigTwin®-Systeme, sind für HPC-Anwendungen optimiert, bei denen Dichte, Skalierbarkeit und Energieeinsparung entscheidend sind. Der Universal GPU Server mit AMD Instinct Beschleunigern der MI200 Serie wird auf dem SC'21 Stand von Supermicro (Nr. 1117) ausgestellt."Supermicro hat sich zum Ziel gesetzt, komplette IT-Lösungen bestehend aus fortschrittlichen HPC-Clustern für Kunden zu liefern, die die branchenüblichen Vorlaufzeiten übertreffen, indem wir unsere neu erweiterten Produktionsstätten in den USA und Taiwan nutzen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Wir können jetzt eine große Anzahl von flüssigkeitsgekühlten Clustern liefern, die modernste Rechentechnologien nutzen und es den Kunden ermöglichen, schnell mit dem Betrieb zu beginnen, was zu geringeren Kosten führt. Mit unserer Initiative "Made in the USA' und anderen Programmen können Kunden optimierte HPC- und KI-Systeme für ihre genauen Arbeitslasten entwickeln. Darüber hinaus wird das kommende Universal GPU-System den Kunden eine Vielzahl von Komplettsystemen mit einer Auswahl an CPU-, GPU- und Switch-Technologien bieten."Während Supermicro weiterhin die effizientesten luftgekühlten Systeme entwickelt, wird die Flüssigkeitskühlung zu einer notwendigen Technologie für Hochleistungsserver, wie den Supermicro SuperBlade® und GPU-Server mit den neuesten CPUs und GPUs. Die neuen Supermicro-Fertigungsanlagen sind für die Herstellung kompletter flüssigkeitsgekühlter Cluster ausgestattet, die vor der Auslieferung an den Kunden im großen Maßstab getestet werden."Wir arbeiten weiterhin mit Supermicro für einige unserer HPC-Großsysteme für unsere Open-Science-Projekte zusammen", sagte Matt Leininger, Sr. Principal HPC, am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). "Das LLNL ist führend bei der Erforschung neuer Rechentechnologien zur Verkürzung der Zeit für die Lösung numerisch intensiver Anwendungen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Supermicro."In der Vergangenheit hat Supermicro in Zusammenarbeit mit Partnern die energieeffizientesten HPC-Systeme entwickelt, die heute erhältlich sind. Der für Intel Xeon-CPUs optimierte Preferred Networks MN-3 Core Server wurde kürzlich auf Platz 1 der Green-500-Liste in Sachen Energieeffizienz gesetzt, die ermittelt, welche großen Systeme die meiste Leistung pro Watt liefern.Supermicro auf der SC21:Online (verfügbar ab 6:00 Uhr CST, November 15, 2021)Supermicro und IDC - CEOTechTalk- Charles Liang, Gründer, Präsident und CEO, Supermicro- Ashish Nadkarni, Vizepräsident der Gruppe, IDCInnovationen bei Hochleistungsspeicherlösungen im HPC- System- und Rack-Kühlungsdesign Fortschritte im HPC mit FlüssigkeitskühlungSystem- und Rack-Kühlungsdesign Fortschritte im HPC mit Flüssigkeitskühlung- Mark Ng, Sr. Product Manager, Supermicro; Brian Wu, Sr. Manager, Thermal Engineering, Supermicro; Peter Rutten, Research Director, Infrastructure Systems, IDCUniverselles GPU-System, Modular by Design- Josh Grossman, leitender Produktmanager, Supermicro; Peter Rutten, Forschungsleiter, Infrastruktursysteme, IDCInnovationen im Bereich High-Density Computing im HPC- Michael Ocampo, Produktmanager, Supermicro; Luis Garcia, Direktor, Blade-Lösungen, Supermicro; Peter Rutten, Forschungsdirektor, Infrastruktur-Systeme, IDCBereitstellung von Rack-Plug & Play-IT-Gesamtlösungen für HPC- Winston Tang, Senior. Director, Solutions Engineering, Supermicro; Peter Rutten, Research Director, Infrastructure Systems, IDCSitzungen am Stand (Stand Nr. 1117)Supermicro HPC-Lösungen- Dienstag, 16. November | 11:00 Uhr (CST) Referent: Raphael Wong, VP, Server und Lösungen, SupermicroHabana AI Prozessoren und Supercomputing Fallstudie- Dienstag, 16. November | 15:00 Uhr (CST) Referent: Thomas Jorgensen, Senior. Direktor, Technologie Enablement, SupermicroSpeicherung, Systeme, Standardisierung und Snakes- Mittwoch, 17. November | 11:00 Uhr (CST) Referent: Cameron Harr, LC E/A-Stratege, Lawrence Livermore National LaboratoryWie haben wir es zweimal auf Platz 1 der Green500 geschafft?- Mittwoch, 17. November | 15:00 Uhr (CST) Referent: Yusuke Doi, Vizepräsident der Computerinfrastruktur, Preferred NetworksInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner "We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.AMD, das AMD Pfeil-Logo, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687582/Supermicro_SC21_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Medien: Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5073863