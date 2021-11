DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERSICHERER - Kurz vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen über eine Ampel trommeln die Versicherer für eine umfassende Reform der staatlichen und privaten Altersvorsorge. "Jetzt muss neu justiert werden", fordert Jörg Asmussen, Chef des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die private Säule müsse ausgebaut und im Niedrigzinsumfeld flexibler gestaltet werden, um die Renditechancen zu erhöhen. "Unser Vorschlag ist für die Riester-Rente eine garantierte Mindestleistung von 80 Prozent. Das Prinzip wäre auch für die betriebliche Altersversorgung und die Direktversicherung anwendbar." (Handelsblatt)

ATOMKRAFT - Politikerinnen und Politiker aus acht europäischen Ländern haben in einer Erklärung an die EU-Kommission dagegen protestiert, Geldanlagen in Atomkraft als nachhaltige Investitionen einzustufen. "Energie aus fossilen Quellen, Atomkraft und Gas ist nicht nachhaltig und darf deshalb in der EU-Taxonomie nicht als nachhaltige Investition eingestuft werden", heißt es in dem Papier, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. (RND)

EU-SCHULDENREGEL - Paris fordert eine Reform der EU-Schuldenregeln und hofft auf Unterstützung Deutschlands im kommenden Jahr, wenn Frankreich die Ratspräsidentschaft übernimmt. Statt zu einer starren Obergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei der Staatsverschuldung müsse sich jedes Mitglied der Euro-Zone zu einem Konsolidierungsplan verpflichten, der auf die jeweilige nationale Situation zugeschnitten sei, sagte Finanzminister Bruno Le Maire dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2021 00:53 ET (05:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.