Forumsteilnehmer werden besprechen, wie der traditionelle Sport den E-Sport und bisher nicht erschlossene Content-Gelegenheiten nutzen kann

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Jon Samsel, Senior Vice President of Marketing, an einer Podiumsdiskussion auf dem virtuellen SportsPro OTT Summit in diesem Monat teilnehmen wird.

Samsel wird am Mittwoch, 17. November 2021 von 14.25 Uhr bis 15.10 Uhr an der Podiumsdiskussion zum Thema "Mainstream attention: How traditional sports can harness esports" (etwa: Mainstream-Aufmerksamkeit: Wie der traditionelle Sport den E-Sport optimal nutzen kann") teilnehmen. Die Moderation übernimmt Rory Nicklin, Communications Strategist bei Story Mob. Weitere Diskussionsteilnehmer sind Roger Lodewick, CEO von DreamHack Sports Games, sowie Alexander Lewin, Vice President of Distribution and Programming bei BLAST.

Dabei soll angesprochen werden, wie E-Sport viele Zuschauer aus dem traditionellen Sport gewinnen konnte und welche Best Practices angewendet werden sollten, um Videopiraterie, In-Game-Cheats und Mobil-App-Angriffe im E-Sport zu verhindern. Die Teilnehmer werden auch erfahren, wie die Sportsendemodelle zusammenlaufen und welche bislang nicht erschlossenen Gelegenheiten für den traditionellen Sport bestehen.

"Verimatrix freut sich, mit weltweit führenden Innovatoren sowohl im traditionellen Sport wie auch im E-Sport zusammenzuarbeiten, um Umsatzströme zu schützen und auszuweiten, während gleichzeitig optimale Benutzererlebnisse aufrechterhalten werden", so Samsel. "Dieser Summit bringt viele kluge Köpfe zusammen und stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, sich zu den neuesten Wachstumsgelegenheiten auszutauschen."

