DJ JP Morgan verklagt Tesla auf 162 Millionen Dollar

Von Robert Wall und Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--JP Morgan Chase & Co. hat am Montag eine Klage gegen Tesla wegen angeblichen Vertragsbruchs im Zusammenhang mit Aktienoptionsscheinen eingereicht, die dieses Jahr fällig wurden. Das Finanzinstitut erklärte, es wolle mit der am Montag beim U.S. District Court for the Southern District of New York eingereichten Klage mehr als 162 Millionen Dollar zurückerhalten.

JP Morgan zufolge war Tesla verpflichtet, der Bank Aktien oder Bargeld zu liefern, wenn der Aktienkurs des Autoherstellers zum Zeitpunkt des Ablaufs des Vertrags zwischen den Unternehmen über dem Ausübungspreis der Optionsscheine lag, was der Fall war. "Tesla hat seine eindeutige vertragliche Verpflichtung zur vollständigen Zahlung an JP Morgan in eklatanter Weise ignoriert", heißt es in der Klageschrift.

Tesla reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu diesem Fall.

November 16, 2021 01:06 ET (06:06 GMT)

