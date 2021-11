Das Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) verliert auch in dieser Woche massiv an Wert und steuert auf seine erste Kurszielmarke um 1,1361 US-Dollar zu. Dort könnte es zu temporären Ausreißern auf der Oberseite kommen. Nach erfolgreicher Auflösung einer großen SKS-Trendwendeformation durch den Bruch der Nackenlinie um 1,1650 US-Dollar Anfang Oktober wurde ein reguläres Verkaufssignal bei dem Währungspaar aktiviert und brachte Abschläge nahe an die Unterstützung von 1,1361 US-Dollar hervor. ...

