Der europäische Impfstoff-Entwickler Valneva steht allen voran wegen eines Vakzins im Kampf gegen Covid-19 derzeit in den Schlagzeilen. Doch die Pipeline der Biotech-Gesellschaft hat weitaus mehr zu bieten als den Totimpfstoff VLA2001, der einen wichtigen Teil im Kampf gegen die Pandemie leisten kann.Auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH), die am 18. und 19. November stattfindet, wird Valneva den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 vorstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...