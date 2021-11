Der am Montagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies gegenüber der Vorwoche massive Verwerfungen aus.So ist zum Beispiel in der Woche zum 9. November das allgemeine Interesse an Gold-Futures - ablesbar an der Anzahl offener Kontrakte - regelrecht explodiert. Sie sprang von 507.600 auf 571.000 Futures (+12,5 Prozent) kräftig nach oben. Weil sowohl Großspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) erheblich optimistischer ...

