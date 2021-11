DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Mit wechselseitigen Mahnungen haben US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping ihr mit Spannung erwartetes virtuelles Gipfeltreffen begonnen. Bei dem auf mehrere Stunden angesetzten Videotelefonat stand am Montagabend (US-Ostküstenzeit; Dienstagmorgen in Peking) unter anderem der Konflikt um Taiwan auf der Agenda. Biden forderte die Errichtung von "Leitplanken", um "sicherzustellen, dass der Wettbewerb zwischen unseren Ländern nicht in Konflikt mündet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt". Xi rief den US-Präsidenten, den er als "meinen alten Freund" bezeichnete, zu einer engeren Zusammenarbeit auf. "China und die Vereinigten Staaten müssen die Kommunikation und die Kooperation stärken", sagte er. Seit seinem Amtsantritt hat Biden zwei Mal mit Xi telefoniert. Zu einer persönlichen Begegnung der beiden Staatschefs kam es bislang auch deshalb nicht, weil Xi seit dem Beginn der Corona-Pandemie auf jegliche Auslandsreisen verzichtet hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,6% zuvor: 75,2% 16:00 Lagerbestände September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.676,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.187,00 -0,0% Nikkei-225 29.808,12 +0,1% Hang-Seng-Index 25.696,83 +1,2% Kospi 2.997,21 -0,1% Shanghai-Composite 3.526,69 -0,2% S&P/ASX 200 7.420,40 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Von den US-Börsen kommen praktisch keine Impulse, sie bewegten sich unter dem Strich kaum im Umfeld erneut deutlich steigender Marktzinsen und eines festeren Dollar. Tendenziell gebremst wird die Kauflaune allerorten von der sich wieder ausbreitenden Corona-Pandemie. Daneben warten die Marktteilnehmer auf Nachrichten vom virtuellen Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Xi Jinping. Der Nikkei-Index liegt fast unverändert und lässt sich auch vom zum Yen gestiegenen Dollar nicht inspirieren. Hier wartet der Markt auf Details zum von der Regierung avisierten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft. In Seoul berichten Marktteilnehmer von leichten Gewinnmitnahmen nach den soliden Gewinnen der beiden Handelstage zuvor. So geben Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering und Celltrion um jeweils rund 2 Prozent nach. Celltrion hatten zuletzt deutlich zugelegt, gestützt von der Zulassung seines Covid-19-Antikörpers durch die EU-Kommission. In Tokio gehören Mitsubishi UFJ Financial (+1,4%) zu den Gewinnern, nachdem das Finanzinstitut mit Vorlage der Quartalszahlen den Ausblick erhöht hatte. Beim Personalvermittler Recruit Holdings kommen die Geschäftszahlen dagegen nicht gut an, der Kurs verliert rund 3,5 Prozent. Tokai Carbon verbilligen sich nach einem gesenkten Gewinnausblick um 1,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Endeavor Group legten um fast 4 Prozent zu. Zuvor hatte das Unterhaltungsunternehmen angesichts eines unerwarteten Umsatzanstiegs im zurückliegenden Quartal den Ausblick für Umsatz und bereinigtes Ergebnis angehoben. Weniger tat sich bei Lucid Group (+0,8%). Der Hersteller von Luxus-Elektroautos, der erst im Juli an die Börse gekommen war, prognostizierte für das nächste Jahr das Erreichen der 20.000er Marke bei den Bestellungen. Dass Lucid im dritten Quartal rote Zahlen schrieb und zudem schlechter als erwartet abschnitt schoben Marktbeobachter beiseite. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Gewinnentwicklung noch nicht entscheidend, hieß es. Floor & Decor (+6,5%) profitierten davon, dass sich Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway mit 100 Millionen an dem Unternehmen beteiligt hat. Chevron legten um 0,9 Prozent zu, nachdem Berkshire Hathaway hier seine Beteiligung wieder erhöht hat um 5,6 Millionen Aktien. Um 16 Prozent steil abwärts ging es für Talkspace, nachdem das Gründerpaar seinen Rücktritt aus dem Board des Unternehmens angekündigt hatte, das Online-Therapien anbietet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.087,45 -0,0% -12,86 +17,9% S&P-500 4.682,80 -0,0% -0,05 +24,7% Nasdaq-Comp. 15.853,85 -0,0% -7,11 +23,0% Nasdaq-100 16.189,12 -0,1% -10,77 +25,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 764 Mio 766 Mio Gewinner 1.531 1.817 Verlierer 1.817 1.539 unverändert 150 132

Unverändert - Zunächst waren die Anleger noch positiver gestimmt, ruhten doch Hoffnungen auf dem bevorstehenden virtuellen Gipfeltreffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden. Dann setzte aber der ehemalige Chef der Fed von New York, William Dudley, Akzente. Er glaubt, dass die Fed ihr kurzfristiges Zinsziel von nahe Null kräftig auf 3 bis 4 Prozent wird erhöhen erhöhen müssen. Stützend wiederum wirkte, dass die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im November deutlich stärker stieg als erwartet. Boeing gewannen 5,5 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer über neue Aufträge für seine umgebauten Frachtmaschinen berichtet hatte. Regeneron Pharmaceuticals zogen um 2,6 Prozent an. Der Board des Unternehmens hatte grünes Licht für einen bis zu 3 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf gegeben. Der aktivistische Investor Mantle Ridge hat derweil eine größere Beteiligung an Dollar Tree (+14,3%) aufgebaut.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,50 -1,6 0,52 38,7 5 Jahre 1,26 2,8 1,23 89,5 7 Jahre 1,50 4,4 1,46 85,4 10 Jahre 1,62 5,7 1,56 70,4 30 Jahre 2,01 8,0 1,93 36,5

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen deutlich zurück. Der Renditeanstieg mit den kursierenden Zinserhöhungserwartungen setzte sich damit fort. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni 2022 war zuletzt deutlich gestiegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD EUR/USD 1,1375 +0,1% 1,1367 1,1455 -6,9% EUR/JPY 129,90 +0,1% 129,74 130,56 +3,0% EUR/GBP 0,8476 -0,0% 0,8476 0,8533 -5,1% GBP/USD 1,3420 +0,1% 1,3411 1,3424 -1,9% USD/JPY 114,19 +0,0% 114,14 113,98 +10,6% USD/KRW 1.180,46 -0,3% 1.183,52 1.179,03 +8,7% USD/CNY 6,3754 -0,1% 6,3832 6,3812 -2,3% USD/CNH 6,3736 -0,1% 6,3827 6,3778 -2,0% USD/HKD 7,7877 -0,0% 7,7891 7,7921 +0,5% AUD/USD 0,7335 -0,1% 0,7343 0,7348 -4,8% NZD/USD 0,7032 -0,1% 0,7041 0,7054 -2,1% Bitcoin BTC/USD 60.644,13 -5,2% 63.949,76 65.636,01 +108,8%

Der Dollalegte mit den steigenden Marktzinsen kräftig zu, der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Devisen-Analysten gehen davon aus, dass der Greenback weiter zulegen wird. "Die überraschend starken US-Inflationsdaten der vergangenen Woche haben die Spekulationen genährt, dass die US-Notenbank schneller und aggressiver handeln muss, indem sie die Reduzierung der Anleihekäufe beschleunigt und eine Zinserhöhung anstrebt", hieß es von der ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,48 80,88 +0,7% 0,60 +70,9% Brent/ICE 82,86 82,05 +1,0% 0,81 +63,7%

Die Ölpreise tendierten nach frühen Verlusten wenig verändert. Zunächst lasteten wieder hochgekochte Spekulationen, US-Präsident Biden könnte Teile der strategischen Erdölreserven der USA auf den Markt werfen. Doch die anhaltenden Sorgen wegen eines zu engen Angebots sorgten dann für eine Erholung des Preises.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.866,35 1.862,86 +0,2% +3,49 -1,7% Silber (Spot) 25,09 25,12 -0,1% -0,03 -4,9% Platin (Spot) 1.088,90 1.089,38 -0,0% -0,48 +1,7% Kupfer-Future 4,38 4,40 -0,4% -0,02 +24,4%

Der Goldpreis zeigte sich nach der jüngsten Aufwärtsbewegung wenig verändert.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

