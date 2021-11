Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Auftakt in die neue Handelswoche hingelegt. Dabei markierte der DAX ein neues Allzeithoch. Am Ende ging er mit 16.148 Zählern nur ein Pünktchen unter der frisch aufgestellten Bestmarke aus dem Handel. Marktidee: Silber Edelmetalle wie Gold und Silber sind seit einigen Wochen an den Märkten wieder gefragt. Der Silberpreis komplettierte dabei mit dem Anstieg über eine wichtige Marke einen mehrmonatigen Boden. Jetzt rückt der nächste Widerstand in den Fokus. Aus technischer Sicht würden eine ausgeprägte Konsolidierung oder auch ein deutlicherer Rücksetzer nicht überraschen.