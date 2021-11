The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.11.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2021



ISIN Name

DE000DK0EVP8 DEKA IHS MTN S 7504

XS1720552659 HSH PRTFMGMT IS 17/21DL

XS0994990280 TOTALEN.CAP.INT.13/21 MTN

USU0029QAL06 ABBVIE 19/21 REGS

USU98737AB20 ZF NA CAPITAL 15/22 REGS

FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR

XS1140297000 FINNVERA 14/21 MTN

XS1139091372 LLOYDS BANK 14/21 MTN

DE000SLB4071 LDSBK.SAAR OPF A407

CH0276581110 C.A.B.E.I. 15-21

DE000A0EQ5Q6 MERCK FINCK VA.AK.RE.UI A INVESTMENT

