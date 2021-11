The following instruments on XETRA do have their first trading 16.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.11.2021Aktien1 CAC2428P1272 Amazon.com Inc. CDRAnleihen/ETF1 FR0014006IU2 Société Générale S.A.2 IT0005466351 Italien, Republik3 IT0005467482 Italien, Republik4 DE000NLB3UB7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB3UC5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 US12482TAC27 CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.7 XS2379486884 Inventive Global Investments Ltd.8 DE000A3MQEN8 PCC SE9 DE000A3MQEM0 PCC SE10 IE0000J0F3C5 JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF