Osnabrück (ots) -E-Commerce ist mit einer jährlichen Steigerungsrate von 24 Prozent einer der größten Boom-Märkte. Allein auf Amazon gibt es sechs Millionen Seller. Allerdings benötigen E-Commerce Marken stets Kapital, um dieses Wachstum und die Nachfrage der Kunden zu bewältigen. Das - zeitraubende, aufwändige und teure - Problem dabei: Für klassische Investoren ist der Kapitalbedarf der Top-Seller oft zu gering, denen wiederum der Zugang zu kleineren Investoren fehlt. AMZSCALE startet mit AMZSCALE INVEST daher im 1. Quartal 2022 eine Plattform, auf der E-Commerce-Brands Kapital einsammeln können - und zwar mittels Security Token, die auf Grundlage von Genussrechten fungieren.AMZSCALE ist die am schnellsten wachsende Amazon Full Service-Plattform, die Investoren in die Lage versetzt, vom E-Commerce-Boom zu profitieren. Das Unternehmen baut und skaliert profitable Amazon-Marken und ermöglicht deren schnellstmögliches Wachstum. Token sind Einheiten auf Blockchainbasis und repräsentieren einen Vermögenswert oder ein Wirtschaftsgut - in diesem Fall einen digitalen Genussschein. Tokenisierung ist damit die digitale Verbriefung von realen Vermögenswerten, einschließlich der Rechte und Pflichten, die mit dem zugehörigen Wert verbunden sind, vor allem Gewinnen und Exiterlösrechten.AMZSCALE INVEST bietet nun die weltweit erste Möglichkeit für Investoren, über die Tokenisierung in die neue Asset-Klasse der wachstumsstarken E-Commerce-Brands zu investieren. Gleichzeitig werden E-Commerce-Marken befähigt, schnell Kapital einzusammeln. Investitionen, die sonst mühselige Vertragsverhandlungen und den Gang zum Notar beinhalten, können nun direkt mittels Token getätigt werden, die obendrein handelbar sind. Für die Unternehmen, die via Token finanziert werden, organisiert AMZSCALE INVEST gleichzeitig die Verwaltung der Investoren, die Gewinnausschüttungen, Investorenberichte und Abstimmungen. Dabei handelt AMZSCALE WpHG konform als gebundener Vermittler eines Wertpapierinstitutes.Maurice Glißmann, Gründer von AMZSCALE, sagt hierzu: "AMZSCALE INVEST ist genau das, was mir als Markeninhaber immer gefehlt hat. Die einfache, unkomplizierte und flexible Möglichkeit, Kapital einzusammeln, um als E-Commerce Brand optimal wachsen zu können. Endlich können wir auch Investoren - die nicht das Knowhow oder die Zeit haben, eine eigene Firma zu betreiben - am E-Commerce-Boom beteiligen und ihnen die Möglichkeit geben, in E-Commerce Brands zu investieren."Daniel Vogler, ebenfalls Gründer von AMZSCALE, erklärt: "Ich bin stolz darauf, dass wir die weltweit erste Plattform aufgebaut haben, mit der Investoren via Blockchain-Token direkt - also ganz ohne Notare und komplexe, zeitaufwändige Verhandlungen - in E-Commerce Brands investieren und an deren Erfolg beteiligt werden können. Die Tokenisierung von ganzen Assetklassen ist zweifellos einer der wichtigsten Trends der nächsten Jahrzehnte und wir sind begeistert die Ersten zu sein, die diese transformative Technologie für den E-Commerce Markt zugänglich machen."Die neue Asset-Klasse "Amazon Brands"Amazon-Top-Seller stehen für einen eigenständigen, globalen Milliardenmarkt. Längst sind institutionelle Investoren auf jene Firmen aufmerksam geworden, die mit dem Verkauf von Yogamatten, Selfie-Sticks und Anti-Beschlag-Brillentücher so rasch gewachsen sind. Systematisch grasen sie einschlägige Verkaufsschlager ab, um sie zu erwerben. Erst in der vergangenen Woche hat der größte Amazon Brand-Aggregator Thrasio aus den USA wieder eine Milliarde Dollar eingesammelt - zum Aufkauf von Marken. Mit der Token-Plattform von AMZSCALE wird allen Investoren - auch Kleinanlegern - der Zugang zu erfolgsversprechenden Marken und Produkten im Boom-Segment E-Commerce ermöglicht, so dass Jeder an ihrem Erfolg finanziell teilhaben kann.Der AMZSCALE INVEST-Zeitplan:- 4. Quartal 2021: Go-Live Investitionsplattform: Investition in ausgewählte & exklusive E-Commerce Brands- 1. Quartal 2022: Öffnung der Plattform für interessierte E-Commerce Brands- 2. Quartal 2022: Go-Live Marktplatz: Handel der digitalen Genussscheine auf einem Marktplatz- 3. Quartal 2022: Internationalisierung: Ausweitung der Plattform auf andere europäische Länder- 4. Quartal 2022: Start E-Commerce Fonds: Investition in ausgewählte Brands mittels eines FondsÜber AMZSCALE:AMZSCALE (https://www.amzscale.net/) wurde 2016 von Daniel Vogler (33) und Maurice Glißmann (30) in Osnabrück gegründet. Heute beschäftigt AMZSCALE mehr als 100 Mitarbeiter und ist die führende Amazon Full Service Plattform, die es Investoren jeglicher Herkunft ermöglicht, vom eCommerce-Boom zu profitieren. AMZSCALE baut und skaliert profitable Amazon-Marken von Grund auf als Service und ermöglicht schnellstmögliches Wachstum für Marken durch Zugang zu Working-Capital und einer skalierbaren Vertriebs-Infrastruktur. Hauptinvestor von AMZSCALE ist seit August 2021 Elevat3 Capital, das eine zweistellige Millionensumme in das Unternehmen investierte. Mit dem Geld soll die Software- und Service Plattform weiter auf- und ausgebaut werden als auch das Wachstum sowie die internationale Skalierung vorangetrieben werden.