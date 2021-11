Wichtige Punkte Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer bei Roku liegt jetzt bei über 40 US-Dollar - ein Plus von 50 % im Jahresvergleich. Das Management erwartet ein langsameres Umsatzwachstum im vierten Quartal. Unterbrechungen in der Lieferkette haben den Umsatz von Roku-Fernsehern in den USA beeinträchtigt. Die Aktien von Roku (WKN:A2DW4X) sind nach den Geschäftsberichten des Streaming-TV-Unternehmens in der letzten Woche gesunken. Aber Investoren sollten den Rückgang des Kurses nicht automatisch ...

