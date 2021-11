DJ LEG verschafft sich am Anleihemarkt frische Mittel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien SE hat sich am Anleihemarkt frische Finanzmittel gesichert und eine Unternehmensanleihe von 500 Millionen Euro begeben. Die Anleihe hat nach Angaben von LEG eine Laufzeit von elf Jahren und wird mit einem Kupon von 1,00 Prozent jährlich verzinst. Der Nettoerlös der Anleihe soll vorwiegend der Refinanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke inklusive von Akquisitionen dienen.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Anstiegs des Vermögenswerts für das zweite Halbjahr 2021 sowie bereits erworbener Portfolien, die bis Jahresende in den Besitz der LEG übergehen, liege der Pro-forma LTV (Verschuldungsgrad Loan to Value) bei circa 41,6 Prozent, teilte LEG weiter mit. Der LTV, die zur Unternehmenssteuerung eingesetzte Kennzahl zur Verschuldung, liege damit weiterhin unter der Zielvorgabe von maximal 43 Prozent.

