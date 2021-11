LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt bleibt auf Erholungskurs. Im September fiel die Arbeitslosenquote weiter zurück. Sie betrug 4,3 Prozent und lag damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Vom zweiten auf das dritte Quartal sank die Quote um 0,5 Punkte, sie lag aber immer noch höher als vor der Corona-Pandemie.

Der Arbeitsmarkt setze seine Erholung fort, kommentierten die Statistiker. Die Beschäftigungsquote stieg weiter an und beträgt 75,4 Prozent. Das sind zwar 1,1 Punkte weniger als vor der Corona-Krise. Allerdings ist die Beschäftigung in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen.

Auf Rekordniveau liegt weiter die Zahl der offenen Stellen. Sie beträgt 1,172 Millionen, wie das ONS mitteilte. Derzeit haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Die Gründe dafür sind laut Arbeitsmarktexperten vielfältig, sie lassen sich aber weitgehend auf Folgewirkungen der Pandemie und des Brexit zurückführen./bgf/jha/