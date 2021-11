Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die neue Handelswoche geht so ähnlich weiter, wie die alte endete. Der DAX bewegt sich nur in Trippelschritten. Die führten gestern aber zu einem neuen Allzeithoch bei 16.149 Punkten. Auch heute wird der DAX zunächst wenig bewegt erwartet. Bei den Einzelwerten geht es heute um Thyssenkrupp, Gazprom, Tesla, Boeing, Vita Coco, Splunk und Crowdstrike. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Hier geht's zum erwähnten "einfach börse"-Video zum Thema Inflation: https://www.youtube.com/watch?v=8_bHthq2l4k