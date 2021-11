Der Rosenbauer Konzern hat in den ersten drei Quartalen 2021 einen Umsatz von 649,5 Mio. Euro (-9 Prozent) erzielt. Der Grund für den Rückgang auf Konzernebene sind die Störungen der Lieferketten, die die Fertigstellung und Übergabe von Fahrzeugen verzögerten und zu einem starken Bestandsaufbau führten, erklärt das Unternehmen. Als Folge der dadurch geringeren Produktionsleistung reduzierte sich das EBIT auf 12,9 Mio. Euro (1-9/2021: 25,4 Mio. Euro). Das Konzern-EBT betrug in der Berichtsperiode 8,4 Mio. Euro (1-9/2020: 21,6 Mio. Euro). Der Auftragseingang hat indes von Jänner bis September deutlich an Momentum gewonnen und von 660,0 Mio. Euro auf 781,1 Mio. Euro zugelegt. Aufgrund von Materialpreiserhöhungen und der großen Unsicherheit ...

