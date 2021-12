DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern passt Ausblick für 2021 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta037/15.12.2021/16:10) - Der Rosenbauer Konzern muss seine Prognose für das laufende Jahr 2021 zurücknehmen. Der Umsatz soll heuer nach einer Revision der Geschäftszahlen knapp unter 1 Mrd. EUR (zuvor stabiler Umsatz; 2020: 1,04 Mrd EUR) liegen, die EBIT-Marge wird in etwa 3,5 % (statt zuvor 4,5 - 4,8 %) betragen. Die Ursachen dafür sind verzögerte Fahrzeugabnahmen, die zu Umsatzverschiebungen ins 1. Quartal 2022 geführt haben, sowie anhaltende Produktionsstörungen und Materialpreissteigerungen auf Grund von Problemen in den Lieferketten. Diese Situation hat sich durch die neuerlichen Lockdowns und Reiseeinschränkungen verschärft.

In den ersten drei Quartalen 2021 hat der Rosenbauer Konzern einen Umsatz von 649,5 Mio EUR und ein EBIT von 12,9 Mio EUR erzielt. Das entspricht einer EBIT-Marge von 2,0 %.

Das vorläufige Ergebnis 2021 wird am 18. Februar 2022 präsentiert.

(Ende)

