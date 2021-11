Hannover (www.anleihencheck.de) - Robuste US-Konjunkturdaten haben am Nachmittag die Stimmung am deutschen Anleihemarkt getrübt und die Kurse fallen lassen, so die Analysten der Nord LB.Die stärker als erwartet aufgehellte Industriestimmung in New York habe bei US-Staatsanleihen anfängliche Kursgewinne aufgezehrt und am Ende für Abschläge gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...