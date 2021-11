Berln (ots) -Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat die amtierende Bundesregierung und die Parteien der geplanten Ampel-Koalition aufgerufen, die Frist für Auffrischungsimpfungen deutlich zu verkürzen. "Wir sollten jeden impfen, dessen vollständige Grundimmunisierung mehr als vier Monate her ist", sagte Dahmen dem "Tagesspiegel" (Online). Das Ziel müsse sein, eine Million Impfungen am Tag zu erreichen. Bisher liegt die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) gesetzte Frist zwischen der letzten Impfung und der Auffrischungs- oder Boosterimpfung bei mindestens sechs Monaten.Es sei nicht sinnvoll und kontraproduktiv, wenn Bürger an staatlichen Impfzentren abgewiesen würde, wenn die sechs Monate noch nicht ganz erreicht sind. Dahmen unterstützte explizit die Forderung von Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger, der betont, es dürfe im Kampf gegen Impfdurchbrüche und viele Neuinfektionen auch unter Geimpften jetzt kein striktes Festhalten mehr an sechs Monaten für eine Auffrischungsimpfung geben. "Unsere Betriebsärzte brauchen endlich ein klares Signal, dass sie unseren Beschäftigten die dritte Impfung anbieten dürfen", hatte Dulger betont. Dahmen betonte dazu auf "Tagesspiegel"-Anfrage: "Es braucht jetzt Politpragmatismus."https://www.tagesspiegel.de/wissen/soeder-fordert-flaechendeckende-2g-regelung-haetten-sich-alle-impfen-lassen-waere-corona-null-problem/25560996.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5074009