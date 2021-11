Im TSI USA Depot geht es Schlag auf Schlag. Eine Aktie nach der Anderen startet in die Jahresendrally. Am gestrigen Handelstag gelang Apollo Medical Group unter hohem Volumen der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Für Rückenwind sorgen die guten Quartalzahlen.Der Konzern konnte in der vergangenen Woche einen Umsatzanstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 2,27 Milliarden Dollar präsentieren. Der Gewinn kletterte von 0,45 auf 0,74 Dollar je Aktie. Apollo Medical Holdings ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...