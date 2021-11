DJ Vodafone hebt Prognose für Geschäftsjahr 2021/22 leicht an

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)--Der britische Telekomkonzern Vodafone hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 nach einem guten ersten Halbjahr leicht angehoben. Wie die Vodafone Group plc mitteilte, plant sie in diesem Geschäftsjahr nun mit einem bereinigten EBITDA von 15,2 bis 15,4 Milliarden Euro nach bislang in Aussicht gestellten 15,0 bis 15,4 Milliarden. Der bereinigte freie Cashflow soll nun mindestens 5,3 Milliarden Euro erreichen. Bislang hatte Vodafone hier mindestens 5,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

In den sechs Monaten per Ende September legte das bereinigte EBITDA - die zentrale Ergebniskennziffer des Konzerns - organisch um 6,5 Prozent auf 7,57 Milliarden Euro zu. Dagegen ging der Vorsteuergewinn auf 1,28 Milliarden Euro von 2,05 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahrs zurück. Der Umsatz wuchs auf 22,49 von 21,43 Milliarden Euro.

Das Geschäft in Deutschland habe sich gut entwickelt, so Vodafone. Das bereinigte EBITDA legte im Berichtszeitraum dort um 7,7 Prozent zu.

