Die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers läuft seit Anfang Oktober wieder nach oben und hat seither 70 Prozent an Wert gewonnen. Der Trading-Tipp des AKTIONÄR hat Anlegern sogar dreistellige Gewinne beschert. Am Dienstag dürfte in die Aktie nun kräftig Bewegung kommen - und das hat nichts mit dem Unternehmen zu tun.

Den vollständigen Artikel lesen ...