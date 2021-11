Der DAX zeigt weiterhin eine beeindruckende Stärke und setzt die Rekordjagd fort. Obwohl weder von der Wall Street noch von der Berichtssaison neue Impulse kommen, hat der deutsche Leitindex am Dienstag einmal mehr ein Allzeithoch erreicht. Die 16.200-Punkte-Marke ist inzwischen bereits in Reichweite.Nach der starken Berichtssaison richten sich die Augen der Anleger zwar wieder mehr auf die Themen Inflation, Lieferkettenprobleme und Corona-Zahlen. Doch für Angst an den Märkten sorgt dies derzeit ...

