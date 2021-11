Die Aktien von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) und Etsy (WKN: A14P98) haben am Montag dieser Woche wieder einmal gezeigt, was in ihnen steckt. Beide konnten, zumindest während ich diese Zeilen verfasse, ein neues Rekordhoch erreichen. Wobei beide Anteilsscheine eher moderat im einstelligen Prozentbereich zugelegt haben, jedoch ihre jüngsten Erfolgsserien fortsetzten. Die viel spannendere Frage ist für mich jetzt jedoch: Sind die Aktien von Etsy und The Trade Desk jetzt noch ein Kauf? Natürlich könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...