Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 88,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



HELMA Eigenheimbau AG hebt Guidance für 2021 an; positive Geschäftsentwicklung setzt sich fort; wir bestätigen das Kursziel und das KAUFEN-Rating



Mit Meldung vom 15.11.2021 hat das Management der HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Auf Basis der bisherigen Unternehmensentwicklung geht der Vorstand davon aus, die Umsatzguidance von 300 bis 310 Mio. EUR um mindestens 5 % übertreffen zu können. Damit werden für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von mindestens 315 bis 325,5 Mio. EUR erwartet. Infolgedessen wird nun mit einem Konzern-EBT in Höhe von mindestens 27 Mio. EUR gerechnet und damit deutlich oberhalb des bisher in Aussicht gestellten EBT in Höhe von 25,5 - 26,0 Mio. EUR.



Trotz Herausforderungen im Bereich der Beschaffung wird damit die Erwartung eines sehr erfolgreiches Geschäftsjahresverlaufs bestätigt. Bereits im Halbjahresbericht 2021 hatte die Gesellschaft die gestiegenen Materialkosten sowie die eingeschränkte Materialverfügbarkeit thematisiert. Mit den getroffenen Maßnahmen ist nicht nur eine hohe Kostensicherheit gegeben, da die HELMA-Gruppe beim Einkauf als Einheit auftritt, kann zudem eine bessere Beschaffung zu attraktiven Konditionen erfolgen. Mit der Prognoseanpassung wird aufgezeigt, dass diese Herausforderungen gut gemeistert werden.



In der aktuellen Unternehmensmitteilung wurde auch die mittelfristige Prognose, wonach bis spätestens 2024 das Erreichen der Umsatzmarke von 400 Mio. EUR und eine EBT-Marge von über 10 % erwartet wird, bestätigt. In unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 16.08.2021) hatten wir dargestellt, warum diese Mittelfristprognose eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Alleine aus dem Grundstücksbestand heraus, lässt sich in den nächsten 5 bis 7 Jahren ein Umsatzvolumen von rund 1,8 Mrd. EUR erzielen. Zuzüglich der erwartbaren jährlichen Umsätze aus dem Dienstleistungsbereich in Höhe von rund 125 Mio. EUR könnten bis 2026 Umsatzerlöse von durchschnittlich 425 Mio. EUR erwirtschaftet werden.

Wir hatten die ursprüngliche HELMA-Guidance Prognosen als zu konservativ erachtet, weswegen wir sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis oberhalb der Guidance-Bandbreite lagen. Die nun seitens des HELMA-Managements angehobene Schätzung entspricht ungefähr unseren bisherigen Prognosen, in denen wir für 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 319,20 Mio. EUR und ein EBT in Höhe von 26,98 Mio. EUR kalkuliert hatten. Wir fühlen uns damit bestätigt und werden die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr und folglich der kommenden Geschäftsjahre unverändert lassen.



Auch das im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel von 88,40 EUR (bisher: 88,40 EUR) behalten wir unverändert bei und vergeben, bei einem Aktienkurs in Höhe von 64,40 EUR weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23087.pdf



