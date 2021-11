In unserer Analyse vom 28.10.21 Gazprom: Ist der Höhenflug nun beendet? hatten wir bereits über die angeschlagene charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) berichtet. In der Folge fiel auch unsere zweite eingezeichnete Unterstützungslinie bei 8,47 Euro. Am vergangenen Freitag kam es dann nochmal zu neuerlich kräftigen Kursverlusten bis unter die 8 Euro-Marke (siehe Chart). Als nächste starke Unterstützung sehen wie die mittelfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...