DJ EZB hebt Limit für Bargeld als Sicherheit bei Wertpapierleihe an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Möglichkeit für Banken ausgeweitet, bei der Leihe von Wertpapieren Bargeld als Sicherheit einzureichen. Laut Mitteilung der EZB steigt die Obergrenze für die Einreichung von Barmitteln auf 150 Milliarden Euro von bisher 75 Milliarden. Die neue Regelung gilt ab 16. November. Die bisherige Obergrenze war seit 2018 in Kraft. Die EZB verleiht Wertpapiere an Banken, weil infolge der seit Jahren andauernden Wertpapierankäufe durch die EZB solche Papiere am Markt knapper werden.

November 16, 2021 04:19 ET (09:19 GMT)

