DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASINO 14/24 MTN CAJK FR0011765825 17.11.2021 HZE/EOT
CASINO 13/23 MTN CAJJ FR0011400571 17.11.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASINO 14/24 MTN CAJK FR0011765825 17.11.2021 HZE/EOT
CASINO 13/23 MTN CAJJ FR0011400571 17.11.2021 HZE/EOT
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