publity AG erzielt Vermietungserfolge für Büroimmobilien in zentralen Lagen



16.11.2021 / 11:00

publity AG erzielt Vermietungserfolge für Büroimmobilien in zentralen Lagen

Frankfurt, 16.11.2021- Die publity AG ("publity" Scale, ISIN DE0006972508) hat als Asset Manager in den vergangenen Wochen einige Vermietungserfolge erzielt. Für das Objekt LES3 in Eschborn bei Frankfurt am Main hat publity den Mietvertrag mit dem Technologie- und Business-Training-Spezialist Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GmbH um sechs Jahre verlängert. Das Unternehmen hat eine Bürofläche von 1.574 Quadratmetern in dem Objekt angemietet. In der von publity als Asset Manager betreuten Büroimmobilie in zentraler Lage im Rhein-Main-Gebiet befinden sich noch weitere renommierte Mieter, darunter das US-Telekommunikationsunternehmen Cisco Systems und der Automobilzulieferer Continental. Der Vermietungsstand des LES3 liegt insgesamt bei 100 Prozent. Weiterhin konnte publity für eine Liegenschaft in Bielefeld den Mietvertrag mit der K + S GmbH mit einer Gesamtmietfläche von 2.500 Quadratmetern bis ins Jahr 2033 verlängern. In der fast vollständig vermieteten Bielefelder Immobilie befinden sich zahlreiche weitere Mieter, wie z. B. die Stadt Bielefeld.

Daneben hat publity für ein Objekt in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt einen Neuvermietungsvertrag mit dem auf Weiterbildung fokussierten Unternehmen USS GmbH abgeschlossen. Die vermietete Fläche beträgt mehr als 406 Quadratmeter mit einer Vertragsdauer von drei Jahren. Für eine Immobilie in Oberursel hat publity die Fitnessstudio-Kette Get Fit als Neumieter gewinnen können. Der Fitnessstudio-Anbieter hat eine Fläche von 436 Quadratmeter angemietet mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Frank Schneider, Vorstandsvorsitzender, publity AG: "Die jüngsten Vermietungserfolge zeigen, dass wir im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt hervorragend aufgestellt sind und in jeder Marktphase erfolgreich sein können. An unserem Track Record der vergangenen Monate wird zudem deutlich, dass Gewerbeimmobilien in attraktiven Lagen nachgefragt bleiben. Wir sehen uns gut gerüstet für zukünftige Asset-Manager-Mandate, insbesondere in europäischen Metropolen."

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

