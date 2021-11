DJ WAHL21/Umfrage zeigt trotz Zweifel Unterstützung für Ampel

Die Kompakt-Übersicht mit wichtigen Aussagen und Einschätzungen zur und nach der Bundestagswahl und zur Regierungsbildung:

Umfrage zeigt trotz Zweifel an Problemlösung Unterstützung für Ampel

Eine neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP findet in der Bevölkerung die größte Zustimmung. Aber nur 23 Prozent trauen der Ampel-Koalition derzeit zu, die anstehenden Probleme zu lösen. Das ist das zentrale Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Fast doppelt so viele (42 Prozent) glauben das nicht, und mehr als ein Drittel (36 Prozent) ist noch unentschieden oder hat noch gar keine Meinung dazu. Die Anhänger der Ampel-Parteien liegen in vielen Politikbereichen inhaltlich auseinander. Dies sei besonders beim Klimaschutz, aber auch bei den Themen Steuern, Haushalt und Mieten. Hinzu kommt nun noch die dramatische Verschärfung der Corona-Lage.

Ampel-Parteien kündigen Statement für Nachmittag an

Die FDP hat Details der Planungen für die Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP bekanntgegeben, die am Dienstag fortgesetzt werden sollen. Wie die Fraktion mitteilte, kommt die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe der drei Parteien um 11.00 Uhr in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz zusammen. Gegen 14 Uhr ist laut der Ankündigung ein Statement von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing vor der Landesvertretung geplant.

