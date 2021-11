Münster (ots) -Mit einem einzigen Knopfdruck am Hörgerät Anrufe entgegennehmen, und schon kann man freihändig und in bester Qualität telefonieren? - Was phantastisch klingt, ist für Trägerinnen und Träger des Hörgeräts ReSound ONE in Verbindung mit einem kompatiblen iPhone oder iPad schon bald Realität. Um Telefonate oder Facetime-Gespräche annehmen und führen zu können, muss man sein iOS Mobilgerät dann nicht einmal mehr in die Hand nehmen.ReSound, die Premium-Marke des dänischen Hörgeräte-Herstellers GN Hearing, gilt seit langem als der technologische Vorreiter für smarte Hörgeräte-Vernetzung. 2013 stellte GN das erste Made for iPhone Hörgerät vor, das Soundstreaming direkt von Apple-Geräten ermöglicht. Seitdem präsentiert der Hersteller immer neue wegweisende Lösungen: Spitzenmedizintechnik, die sich im Hörakustik-Fachgeschäft in höchstem Maße für individuelle Bedürfnisse und Wünsche personalisieren lässt. Hörgeräte wie das ReSound ONE bieten nicht nur bestes Hören und Verstehen, sondern auch zahlreiche zusätzliche Vorteile smarter Konnektivität, die selbst gut hörende Menschen gerne nutzen würden.Mit der neuen Hands-Free-Funktion präsentiert ReSound nun einen weiteren wegweisenden Technologieschritt. Im Zuge eines aktuellen Software-Updates für iOS 15 und iPadOS 15 von Apple mit erweiterter Unterstützung für Hörgeräte wird das Hörerlebnis mit dem "Made for iPhone" zertifizierten Hörsystem ReSound ONE für iPhone- und iPad-Nutzer erheblich verbessert. Es arbeitet mit dem neusten Low-Energy Audio-Protokoll von Apple und bietet dadurch ein effizienteres Energiemanagement, zuverlässigeres Audio-Streaming und grundlegend neue Funktionen, wie Hands-Free-Telefonie. Voraussetzung für die neue Freisprechfunktion ist eine Verwendung in Kombination mit iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max oder neueren Versionen; Kompatibilität ist auch mit iPad Pro 12,9" (5. Generation), iPad Pro 11" (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation) gegeben. Um die Freisprechfunktion nutzen zu können, ist zudem ein Update der Geräte-Software des ReSound ONE erforderlich; dieses steht ab Dezember 2021 zur Verfügung."Unseren Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel eröffnen wir mit dem ReSound ONE schon bislang die Chance, Hörgeräte-Kunden bestes Hören mit zahlreichen weiteren Vorteilen sowie einem Höchstmaß an individuellem Zuschnitt bieten zu können", so Marina Teigeler, Direktorin Marketing und Produktmanagement der GN Hearing GmbH. "Das System ist in vier Leistungsklassen sowie mit fünf verschiedenen Hörern erhältlich; es eignet sich somit für nahezu jeden Grad an Hörverlust. Bei Verwendung des neuartigen M&RIE-Hörers vereint ReSound ONE die audiologischen Vorteile eines Im-Ohr-Hörgeräts mit denen eines Ex-Hörer-Geräts, das hinterm Ohr getragen wird. Darüber hinaus steht ReSound ONE für wegweisendes Streaming sowie für die führende Akku-Technik. Durch die aktuelle Erweiterung um die Freisprech-Funktionalität setzt das ReSound ONE nun noch einen neuen Standard für smartes Besserhören."Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com > PRESSE & NEWSROOM.Pressekontakt: PR-Büro Martin Schaarschmidt, Tel.: (030) 65 01 77 60, eMail: martin.schaarschmidt@berlin.de.Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.© 2021 GN Hearing A/S. All rights reserved. ReSound is a trademark of GN Hearing A/S. Beltone is a trademark of GN Hearing Care Corporation. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and FaceTime are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deTel. (030) 65 01 77 60Funk (0177) 625 88 86Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deBlog: www.die-hörgräte.detwitter.com/schaarschmidtsOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, ReSound, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/5074184