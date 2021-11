Frankfurt (ots) -Die Rating-Agentur "Asset Impact" hat den Deutsche Bildung Studienfonds als "sehr nachhaltig" bewertet. Über den Studienfonds, an dem sich institutionelle und private Investor:innen beteiligen, finanzieren Studierende ihr Studium in Deutschland und im Ausland. Gleichzeitig haben die geförderten Nachwuchsakademiker:innen Zugang zum Weiterbildungsprogramm "Academy", das den Erfolg des Studiums und den Berufseinstieg unterstützt. Anders als bei einem Kredit starten die Studierenden nicht mit einer fixen Schuldenlast in das Berufsleben, sondern zahlen anteilig von ihrem tatsächlichen Einkommen an den Studienfonds zurück. In bestimmten Lebenssituationen wie Elternzeit oder weiterführenden Studiengängen pausiert die Rückzahlung an den Studienfonds.Asset Impact dazu: "Mit ihrem Angebot leistet die Deutsche Bildung einen Beitrag zu Chancengerechtigkeit und damit zu sozialer Nachhaltigkeit und Transformation. Der Zugang zu [...] akademischer Bildung wird unabhängig von sozialer Herkunft oder finanziellem Hintergrund ermöglicht. Die Freiheit der Berufswahl wird dadurch unterstützt, dass aufgrund einer einkommensabhängigen Rückzahlung ab einem bestimmten Gehaltsminimum nicht die Gefahr einer langfristigen Verschuldung besteht."Die Rating Agentur Asset Impact, die Investment-Produkte auf Nachhaltigkeit prüft, sieht zudem zwei der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele erfüllt: "Keine Armut" und "Bildung". Diese SDG-Ziele sehen bis 2030 unter anderem einen verbesserten Zugang zu Finanzdienstleistungen und Mikrofinanzierung vor, sowie die Möglichkeit, sich hochwertig zu qualifizieren. Dazu leiste der Studienfonds laut Asset Impact einen erheblichen Beitrag.Studierende aller Fachrichtungen können sich ganzjährig ohne Fristen für eine Studienfinanzierung bewerben. Ab Januar werden durch eine Kooperation mit dem Skills & Education Program der EU auch Studierende aus dem EU-Ausland finanziert, die in Deutschland studieren möchten.Anleger:innen können über die Anleihen der Deutschen Bildung ein nachhaltiges Investment in Bildung tätigen. Eine Aufstockung der aktuellen Anleihe ist geplant. Institutionelle Anleger können durch den Kauf von Kommanditanteilen zudem auch in Eigenkapital investieren.Pressekontakt:PR-Agentur: GFD FinanzkommunikationLars HaugwitzTelefon 069 / 97 12 47 34Haugwitz@gfd-finanzkommunikation.deDeutsche Bildung AGStefanie Müller, PR & Kommunikationstefanie.mueller@deutsche-bildung.deTelefon 0179 6108701Original-Content von: Deutsche Bildung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126822/5074234